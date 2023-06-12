Лишь за одну ночь фигуранты похищали полторы тонны товара.

На Одесчине банда воров откачивала топливо в тепловозах и на ходу сбрасывала полные канистры рядом с колеей. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сейчас прекращена деятельность преступной группировки, которая похищала дизельное топливо.

По данным следствия, двое жителей Болградского района совместно с работниками одного из оборотных локомотивных депо Одесской железной дороги наладили систематическое угон дизеля. В частности, сообщники вмешивались в замкнутую топливную систему тепловозов.

"Так, приспешники из работников Укрзализныци повреждали опломбированные отверстия резервуаров и откачивали дизтопливо в подготовленную тару. А похищенное прямо во время движения тепловоза сбрасывали в заранее оговоренные места - на участках по маршруту следования", - рассказали в пресс-службе.

Другие злоумышленники, дежурившие в определенных "точках" рядом с колеей, быстро собирали канистры с топливом и затем продавали его, преимущественно, фермерам.

Правоохранители задержали сообщников с поличным с очередной партией горючего-1,5 тонами дизеля, который они похитили в течение одной ночи.

Во время обысков изъято более 3 тонн дизтоплива, средства, принадлежности для выкачки горючего, в частности, контейнеры с насосами, шлангами, резервуары для горючего. Также-приборы для транспортировки "товара" и хранения похищенного, мобильные терминалы, техническую документацию, черновые записи и тому подобное.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины (Кража) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас принимаются меры для установления всех причастных к преступлению, в частности, из числа сотрудников Укрзализныци.

По данным регионального главка Национальной полиции, "разработка" группировки осуществлялась, в том числе, вместе с профильным департаментом "Укрзализныци" и специалистами локомотивного депо "Одесса-Сортировочная".

"Почти полгода правоохранители проводили тщательную оперативно-следственную разработку по выявлению и документированию действий преступной группировки", - рассказали в полиции.

Выяснено, что работники тепловозов вносили в маршрутные листы фиктивные сведения - завышали объемы выполненных маневровых работ и показатели расходования дизеля. Именно "разницу" они сливали в канистры.

По словам правоохранителей, участники схемы имели четко распределенные роли. Кто – то занимался транспортировкой пустых емкостей, кто – то – сливом горючего, кто-то-сбором сброшенных канистр с горючим и их транспортировкой к месту хранения, кто-то-был "на стреме", то есть занимался наблюдением за окружающей обстановкой и тому подобное.

"Только за одну ночь фигуранты похищали до полутора тысяч литров дизельного топлива на общую сумму 60 тыс. гривен. Обыски были проведены одновременно по местам проживания фигурантов, в их транспортных средствах, местах хранения похищенного топлива, в административных зданиях оборотного локомотивного депо и на самих тепловозах", - добавили в полиции.

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