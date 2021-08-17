В апреле 38-летний фотограф совершил развратные действия в отношении ребенка, при этом вынудил ее к созданию детской порнографии.

Деснянский районный суд г. Киева огласил обвинительный приговор фотографу, который принуждал 9-летнюю девочку к созданию порнографических фото.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Мужчина приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на 3 года.

Как сообщалось ранее, в апреле 38-летний фотограф совершил развратные действия в отношении 9-летней девочки, при этом вынудил ее к созданию детской порнографии и хранил фото и видео детской порнографии.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину.

Информация в отношении осужденного будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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Автор: Светлана Закелова