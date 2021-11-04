Гражданин Турции знакомился с украинскими женщинами ради денег, и именно деньги, как говорят в полиции, могли стать причиной убийства.

Правоохранители разыскивают гражданина Турции, которого подозревают в убийстве жительницы Ривне.

По информации полиции, окровавленное тело 38-летней ривнечанки Оксаны в съемной квартире 2 ноября около 10:20 обнаружила владелица жилья.

Следователи установили, что женщина снимала посуточно квартиру на улице Волынской Дивизии для знакомого иностранца по имени Каратас Экрем, которому приходила помочь по хозяйству, однако с 1 ноября не отвечала на звонки арендодательницы. Когда та наведалась в дом, на полу в кухне увидела бездыханное тело женщины.

"Сейчас сотрудники уголовного розыска областного управления полиции и Ровенского РУП проводят розыскные мероприятия по установлению места пребывания 48-летнего гражданина Турецкой Республики - Karatas Ekrem (Каратас Экрем). Если вы обладаете какой-либо информацией относительно указанного лица или вам известно место его нахождения, просьба незамедлительно сообщить по номерам телефонов: 0686771234, 0989508249, 0986342123 или на спецлинию "102". Анонимность гарантируется", - рассказали правоохранители.

Подробности убийства женщины в съемной квартире в Ровно

Журналисты выяснили некоторые подробности преступления. В частности, по словам соседей, мужчина еще с лета ухаживал за Оксаной, ждал ее под подъездом для свиданий, говорится в сюжете ТСН. Однако восхищался он не только ею. Иностранец знакомился с украинскими женщинами ради денег, и именно деньги, как говорят в полиции, могли стать причиной убийства.

"У женщины обнаружили травму головы. Вероятно, били каким-то тупым, а возможно, и не совсем тупым предметом. Рассечения на голове многочисленные", - сообщил заместитель руководителя полиции Ривненщины Сергей Крошко.

При этом сосед убитой говорит, что никаких криков слышно не было. Владелица квартиры, где произошло преступление, комментировать ситуацию не захотела.

После преступления убийца сделал все, чтобы его было труднее узнать, в частности, прямо на месте убийства изменил свой внешний вид.

"Как он покидал место преступления, он изменил внешность - постригся, побрился и вышел уже совсем другой", - рассказал Крошко.

Затем мужчина выбросил вероятное орудие преступления и спокойно пошел на автовокзал, где сел на маршрутку в сторону Киева.

У ривнечанки осталась 10-летняя дочь. Именно она первой забила тревогу, когда мама исчезла.

Каратас Экрем находится в Украине с 2018 года и до сих пор внимание полиции к себе не привлекал. Однако правоохранители говорят, что доказательства свидетельствуют именно о его виновности. Если вину докажут, в Украине иностранцу грозит до 15 лет тюрьмы. Полиция уже перекрыла ему выезд за границу.

Ранее в Каменце-Подольском Хмельницкой области убили и изнасиловали 37-летнюю женщину. Тело нашла ее мать.

А в Харькове юноша жестоко убил знакомую девушку и похоронил ее возле своего дома.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова