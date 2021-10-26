Суд также удовлетворил иск матери жертвы относительно взыскания морального ущерба на сумму 1 млн гривень.

В Харькове к 15 годам лишения свободы приговорен юноша, который жестоко убил знакомую девушку и похоронил ее возле своего дома.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2019 года парень, находясь у оврага недалеко от Лысой Горы в Харькове, на почве личных неприязненных отношений нанес своей знакомой многочисленные удары по голове.

"Считая, что причиненных телесных повреждений недостаточно для наступления смерти девушки, парень нанес еще несколько ударов ножом по разным частям тела потерпевшей. Убедившись, что девушка мертва, он похоронил ее недалеко от дома, где проживал", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове женщина избила маленького сына в прямом эфире в Instagram (фото)Краснозаводской районный суд Харькова сегодня, 26 октября, признал 18-летнего юношу виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также удовлетворен гражданский иск матери погибшей о взыскании морального ущерба на сумму 1 млн грн.

Пока что приговор не вступил в законную силу, продолжается срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в начале октября в Харькове произошел смертельный инцидент – грузовик наехал на двух 12-летних мальчиков, позже один из пострадавших умер в больнице. Суд уже отправил водителя грузовика под стражу.

Автор: Светлана Макринская