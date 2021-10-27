На место происшествия выехала криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа из областного центра.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области убили и изнасиловали 37-летнюю женщину. Ее тело нашла ее мать.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области. Как говорится в сообщении, около 5 часов утра в Каменце-Подольском на тропе близ старого городского кладбища мать обнаружила тело 37-летней дочери и сразу позвонила в полицию.

На место происшествия выехала криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа из областного центра во главе с руководством Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Андреем Чайковским.

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Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Сотрудники полиции разыскивают лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения.

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Автор: Виолетта Орлова