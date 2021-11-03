Летом девушка успела оконфузиться "дефиле" в купальнике прямо в троллейбусе.

Обладательница титула "Мисс Ривненщина-2014" Екатерина Крылова, также известная как блогер Катя Майами, попала в новый скандал. Летом она устроила раздевание прямо в троллейбусе, а теперь девушка оскорбила жителей своего родного города. Крылова назвала их "алкашами и наркоманами".

Оскорбительными словами о Ривне девушка поделилась в шоу "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, видео со скандальным заявлением опубликовали в ЧаРівне.info.

На шоу Крылова едва не поссорилась с другой участницей проекта, когда они "обменивались любезностями". "Мисс Ривненщина" заявила, что ее оппонентка похожа на девушку, которая встречается с пожилыми женатыми мужчинами. В ответ она выслушала шутка о том, что это именно блогеру не везет, и это ей встречаются только "дедушки с пузиком".

Крылова на такую обиду ответила импульсивно. Своими словами она оскорбила жителей своего родного города.

"Да, у нас в Ривне живут одни алкаши, наркоманы и нищеброды", - сказала Крылова.

Слова блогера возмутили даже ведущих шоу. Так, Алексей Дурнев отметил, что после таких заявлений Крылова, вероятно, уже не планирует возвращаться в Ривне.

Жители города также свирепствуют. В комментариях люди пишут, что Крылова обидела не только Ривне, но и саму себя. Девушке советуют не возвращаться в родной город, а также в ее адрес летит много обидных слов.

Ранее УНИАН уже сообщал о блогерше из РФ. Девушку задержали за фото в трусах возле Исаакиевского собора - теперь ей грозит тюрьма.

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Автор: Полина Кузенко