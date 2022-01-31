Гражданину Камеруна грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

В Киеве задержали иностранца за изнасилование 21-летней девушки, сейчас ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что 28 января около 07.00 часов в полицию о факте изнасилования сообщил дежурный врач Киевской клинической больницы, куда доставили девушку.

"Почти 3 часа выходец из Камеруна издевался над 21-летней девушкой. Сейчас мужчина задержан. За изнасилование ему грозит до 5 лет лишения свободы", - рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Он также отметил, что камерунец находился в Украине нелегально.

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Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили и задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полиция задержала 62-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном удержании против ее воли.