Мужчину ранее уже дважды привлекали к уголовной ответственности.

На Ивано-Франковщине за умышленное убийство малолетнего ребенка мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области.

"17 января 2022 года суд присяжных Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное производство в отношении жителя Косовского района, который совершил покушение на изнасилование малолетнего, повлекшее особо тяжкие последствия, которое не было доведено до конца по причинам, не зависевшим от его воли и умышленно причинил смерть - убийство, малолетнего ребенка, соединенное с изнасилованием, совершенными с особой жестокостью (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 4, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Убийство произошло еще в июне 2015 года в одном из сел Косовского района.

Читайте такжеЗалили бетоном: всплыли жуткие подробности убийства ребенка в Запорожской области (фото)"Обвиняемый, находясь на рынке, увидел малолетнюю потерпевшую 2006 года рождения, после чего схватил ее сзади за шею и затащил вглубь кустарника, с намерением вступить с ней в половые сношения", - добавляют в пресс-службе суда.

После того как девочка начала сопротивляться, преступник повалил ее на землю и задушил, после чего нанес ей удары осколком шифера и разбитой горловины бутылки.

"После совершения убийства с целью сокрытия следов преступления, обвиняемый прикрыл труп потерпевшей ветками и травой и покинул место происшествия", - отмечают в суде.

"Мужчину ранее уже дважды привлекали к уголовной ответственности и осуждали за корыстные тяжкие преступления, в отношении имущества женщин с применением насилия опасного для жизни или здоровья потерпевших лиц", - добавили в пресс-службе.

Напомним, на Черниговщине 25-летний мужчина неоднократно насиловал девушку-подростка. Так, в суд направлено обвинительный акт в отношении 25-летнего жителя Ичнянской ОТГ Прилуцкого района, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 и ч. 6 ст. 152 УК Украины - изнасилование малолетнего ребенка.

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