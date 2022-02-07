Мотивом нападения источники СМИ называют месть за работу на государственных должностях Адеишвили в Грузии.

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства нападения на помощника генпрокурора Зураба Адеишвили.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, сегодня в полицию от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили неизвестные.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что к пострадавшему - помощнику генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали.

Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. Сейчас правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. После проверки событию предоставят правовую квалификацию.

Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, речь идет о бывшем гражданине Грузии, экс-генеральном прокуроре этой страны Зурабе Адеишвили, занимавшем там государственные должности при президентстве Михеила Саакашвили и бывшем его близким соратником. После проигрыша Саакашвили на выборах 2012 года Адеишвили покинул территорию Грузии.

Читайте такжеВ Киеве дерзко ограбили мужчину: стреляли и забрали 10 миллионов гривень (фото, видео)По информации Obozrevatel, нападавшие на улице сначала спросили у Адеишвили его имя и фамилию, а убедившись, что это он, с возгласом "Получай за наш народ!" набросились на него с кулаками. Мотивом нападения источники СМИ называют месть за работу на государственных должностях Адеишвили в Грузии.

Напомним, Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов. В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы. Сразу после задержания политик объявил голодовку, а впоследствии во время речи в суде подчеркнул, что "не признает прокуратуру и грузинское правосудие".

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