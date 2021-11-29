Политик назвал свой арест "величайшим позором"и" классической российской комбинацией".

Бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили выступил во время судебного заседания в Тбилиси. Во время своей речи политик подчеркнул, что "не признает прокуратуру и грузинское правосудие".

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 29 ноября, во время судебного заседания в Тбилисском городском суде.

"Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии", — сказал Саакашвили.

Кроме того, политик отдельно обратился к украинцам.

Я хочу проинформировать вас о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и также научился этому в Украине. Я очень вам благодарен!,- отметил Саакашвили.

В то же время политик отметил, что вернулся в Грузию, оставив высокооплачиваемую и престижную должность в Украине, из-за "безумной" любви к своей стране.

Читайте такжеВрачи определили у Саакашвили симптомы психического расстройства"Я отложил все в сторону, отказался - по крайней мере временно, — и приехал. Я точно знал, что меня могут убить по дороге или когда я приеду, как Звиада Гамсахурдию. Каждую ночь мне снилась Грузия - Батуми, Абхазия, стадион у меня во дворе, и ощущение, что мы все это теряем, становилось все невыносимее. Наш народ теряет свою родину", — отметил он.

Саакашвили также назвал свой арест "величайшим позором" и "классической российской комбинацией".

Как сообщал УНИАН, Саакашвили разрешили присутствовать на сегодняшнем судебном процессе по делу о событиях 7 ноября 2007 года. У здания суда мобилизовали большое количество правоохранителей. Произошли столкновения между сторонниками Саакашвили и силовиками, применившими против демонстрантов слезоточивый газ.

Арест Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент заочно приговорен к 6 годам лишения свободы. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания он объявил голодовку.

10 ноября в Тбилисском городском суде состоялось заседание суда по делу о превышении Саакашвили властных полномочий. Заседание состоялось в отсутствие обвиняемого - власти не разрешили экс-президенту покинуть тюремную больницу, ссылаясь на то, что это может повлечь массовые беспорядки.

19 ноября экс-президент Грузии согласился прекратить голодовку и находится в военном госпитале.

Автор: Марта Гичко