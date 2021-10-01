Арестованный экс-президент Грузии требует встречи с консулом Украины в СИЗО.

Задержанный в Грузии экс-президент этой страны Михеил Саакашвили объявил голодовку и требует считать себя политическим заключенным.

Об этом, как передает грузинский "Первый канал", заявила омбудсмен этой страны Нино Ломджария после визита к Саакашвили.

Сейчас его содержат в 12-ом пенитенциарном учреждении Рустави (СИЗО).

"Меня интересовали условия содержания, было ли это преувеличением или нет. Его задержали сегодня в одном из домов Тбилиси, он был один. Сопротивления не было, следовательно, не применялась сила", - говорит Ломджария.

По ее словам, Саакашвили попросил о встрече с украинским консулом, поскольку является гражданином Украины.

"Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала омбудсмен.

Задержание Саакашвили в Грузии

Об аресте Михеила Саакашвили в Батуми стало известно 1 октября. Он был арестован местными правоохранителями, вернувшись на родину впервые за 8 лет.

Читайте такжеВ прокуратуре Грузии исключили экстрадицию Саакашвили в УкраинуПо словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у полиции была предварительная информация о перемещении Саакашвили из Украины в Грузию.

Адвокат политика Бека Басилая утверждает, что еще не смог связаться с ним, и называет задержание своего клиента политическим актом.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Но уже 1 октября Саакашвили объявил, что прибыл в грузинский Батуми.

После его задержания Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах случившегося.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже предупредила, что ни при каких обстоятельствах не помилует своего предшественника.

Автор: Станислав Кожемякин