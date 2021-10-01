Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который вернулся в Грузию, задержан. Его арестовали местные правоохранители.
Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает 1tv.
"Хочу сообщить общественности, что арестован третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили", - заявил на брифинге политик.
По его словам, правоохранители провели операцию по задержанию Саакашвили на самом высоком уровне.
"У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", - подытожил Гарибашвили.
Также политик отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение.
Саакашвили в Грузии - что известно
Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - сказал он.
В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.
Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.
1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.
В свою очередь министерство внутренних дел Грузии заявило, что Саакашвили грузинскую границу не пересекал.