По словам эксперта, экс-президенту Грузии нужно стационарное мультидисциплинарное лечение - реабилитация.

У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) - тяжелого психического состояния, возникающего в результате событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику.

Об этом рассказала президент центра ментального здоровья "Эмпатия" Мариам Джишкариани, пишет "Грузия Online".

При этом, по ее словам, у политика не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог сегодня явиться на судебный процесс.

"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация. Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам", - сказала Джишкариани.

Судебный процесс Михаила Саакашвили должен состояться сегодня, в понедельник, 29 ноября. Пока неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение возможность Саакашвили присутствовать на заседании.

Задержание Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

Читайте такжеСостояние Саакашвили после прекращения голодовки тяжелое - СМИВ Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая называет себя гражданской женой Саакашвили, сообщала об ухудшении его здоровья.

Премьер Грузии заявлял, что не видит необходимости в допуске украинских врачей.

19 ноября адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что экс-президент Грузии согласился прекратить голодовку.

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Автор: Катерина Комолова