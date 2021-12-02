Водитель, направлявшийся в Молдову, спрятал под сиденьем сумку с самоваром 19-го века.

В Одесской области водитель рейсового автобуса пытался вывезти из Украины раритетный тульский самовар.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Одесской таможни, самовар конца XIX века пытался незаконно вывезти водитель рейсового автобуса, который направлялся в Молдову через пункт пропуска "Маяки – Паланка – Удобное".

Сумку с самоваром он спрятал под своим сиденьем.

"Антиквариат изготовлен прославленным Обществом паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташова в Туле не раньше 1898 года. На крышке самовара, имеющего форму полувазы, сохранились четкие клейма и государственный герб", – рассказали в пресс-службе.

Читайте также"Взрывоопасные флаконы": в Россию с Луганщины везли десятки килограммов пороха (фото, видео)Отмечается, что право клеймения продукции гербом фабрика получила первой в Российской империи среди производителей самоваров как высшую награду на Нижегородской промышленной выставке в 1896 году.

По факту перемещения старинного самовара без декларирования и каких-либо разрешительных документов в отношении водителя, гражданина Украины, составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины.

Самовар будет передан на экспертизу, которая определит его культурную, историческую и материальную ценность.

Предполагается, что в ближайшей перспективе (после соответствующего решения суда) раритетная "находка" пополнит выставочные фонды одного из музейных учреждений Украины.

Ранее стало известно, что на Черниговщине пограничники обнаружили мужчину, который пытался вывезти в Россию икону, значительные суммы незадекларированной валюты и сертифицированный автограф художника Сальвадора Дали.

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Автор: Лариса Козовая