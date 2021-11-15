У нарушителя обнаружили картины, книги, денежные банкноты, барометр, медали и орден.

В Одесской области задержан контрабандист при попытке вывоза за границу предметов старины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк, запрещенные к вывозу вещи обнаружили в паромном пункте пропуска "Орловка".

Предметы нашли во время осмотра микроавтобуса Mercedes, за рулем которого ехал из Украины в Румынию 59-летний украинец.

Среди обнаруженного – барометр с надписью "Анероидный барометръ", три старинные картины с неразборчивой подписью автора, семь денежных банкнот разных номиналов 1898-1919 годов, шесть книг писателей Николая Некрасова (1899 г.), Николая Гоголя (1902 и 1935 гг.), Александра Островского (1933 г.), Антона Чехова (1933) и Александра Пушкина (1937 г.). Также у нарушителя было пять медалей и орден с удостоверениями.

Читайте такжеВ Киеве в ресторане на Подоле произошел пожар (фото)По данному факту пограничники направили сообщение в УСБУ в Одесской области по признакам преступления, предусмотренного ст.201 "Контрабанда" Уголовного кодекса Украины.

Представителями таможни составлен протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Все вещи изъяты и отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Одесса" задержали мужчину, который пытался ввезти из ОАЭ 10 килограммов ювелирных изделий.

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Автор: Лариса Козовая