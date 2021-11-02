Злоумышленник хотел тайно провезти в РФ икону Андрея Первозванного в серебряной ризе.

На Черниговщине пограничники обнаружили мужчину, который пытался вывезти в Россию икону, приклеив ее на спину.

Как сообщили УНИАН в Черниговском пограничном отряде, также мужчина пытался вывезти значительные суммы незадекларированной валюты и сертифицированный автограф художника Сальвадора Дали.

Согласно информации, пограничники с таможенниками предотвратили попытку незаконного вывоза валюты и предметов, которые могут иметь культурно-историческую ценность.

Читайте такжеЛьвовские пограничники отличились: защитили ЕС от группы нелегалов"Скрытые от контроля предметы и средства обнаружили во время проверки автомобиля "Мерседес", который прибыл в пункт пропуска "Сеньковка" сегодня ночью. Обзорная группа обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой. Кроме того, в автомобиле пограничники с таможенниками нашли незадекларированные 1,67 млн российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом", – говорится в сообщении.

Обстоятельства нарушения выясняются. Автомобиль, валюта и предметы, имеющие культурно-историческую ценность, временно изъяты таможней.

Дальнейшие решения по ним будут принимать после соответствующих экспертиз.

Напомним, в сентябре в Одесской области у иностранца изъяли раритеты, которые он незаконно пытался вывезти из Украины. Мужчине не разрешили вывезти из нашего государства старинную книгу и картину.

Авторы: Ирина Синельник, Екатерина Присяжнюк