Мужчина получил пять огнестрельных ранений и умер на месте.

Гражданин Кыргызстана, который погиб во время стрельбы в Затоке, работал охранником бара. Стрелком оказался владелец соседнего пансионата.

Об этом пишет Думская.

Трагедия произошла в баре на улице Золотой берег. 35-летний мужчина, работавший охранником в баре, получил пять огнестрельных ранений - одно в лицо, три в руку и одно в область сердца. Именно ранение грудной клетки стало фатальным. Мужчина умер на месте.

По данным СМИ, стрелял владелец пансионата "Сказка", которые находился по соседству, Андрей Ткачук. По его словам, он несколько раз выстрелил в металлический забор, чтобы испытать охотничье ружье Kel-Tec KS7.

Читайте такжеТело нашли в петле: в Одесской области расследуют загадочную смерть молодого военногоВо время задержания подозреваемый отдал правоохранителям ружье. По словам Ткачука, он не планировал никого убивать и не знал, что за забором кто-то есть.

Ему сообщили подозрение по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе задержали злоумышленника, который на улице нанес тяжелые ножевые ранения двум мужчинам.

О драке в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Установлено, что потерпевшие вступились за работницу магазина, которую оскорблял злоумышленник. В ответ на замечание он ударил прохожих ножом. Как выяснилось, ножевые ранения получили 32-летний одессит и его 53-летний товарищ.

Автор: Анастасия Горбачева