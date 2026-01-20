Подразделение 'Орион' создало под Купянском непроходимую зону для оккупантов: что в ней такого

Российская пехота избегает заходить на этот участок фронта, а бронетехника физически не способна приблизиться к украинским позициям ближе чем на 25 километров.

На Купянском направлении образовался участок фронта, который российские военные называют "гиблым местом". Вражеская бронетехника здесь физически не может подойти к украинским позициям ближе чем на 25 километров, а штурмовые группы пехоты ликвидируются дистанционно с вероятностью 88%.

Пленные признаются, что этот маршрут считается билетом в один конец. Причина такой эффективности – эшелонированная "зона смерти", созданная украинскими пограничниками из подразделения "Орион".

По их статистике, 88% сил противника уничтожается здесь еще до выхода на позиции. Оставшиеся 12% – это либо одиночные попытки просочиться в плохую погоду, либо массированные накаты, которые также не приносят результата.

Это подтверждает история одного из пленных, которому удалось выжить в этой "мясорубке". Российскому солдату с позывным "Бегунок" приказали выдвигаться пешком в составе группы из восьми человек – подвоз техники невозможен, так как зона поражения накрывает более 20 км вглубь. Группа преодолела 25 км марша, но, войдя в зону контроля, была полностью уничтожена. Выжил только "Бегунок".

Командование РФ использовало его как проводника еще дважды: сначала для группы из семи, затем – из пяти человек. Итог тот же: группы ликвидированы, "Бегунок" снова остался единственным выжившим. Во время третьей попытки, оставшись без оружия, рации и еды, обожженный после лесного пожара, он решил сдаться. Увидев украинский дрон, солдат жестами показал в камеру, что капитулирует. Mavic сопроводил его к позициям ВСУ.

Уже на допросе он признался разведчикам: "Идти можно куда угодно – только не в эту зону".

Как "Орион" закрыл небо и землю

С 2014 года пограничная комендатура быстрого реагирования ГПСУ из состава бригады Гвардии наступления "Помста" под названием "Орион" воевала на Луганщине, а в мае 2025 года зашла на новый участок – Купянское направление в Харьковской области.

Ситуация там была критической: противник активно использовал "серую зону" для скрытных подходов и накопления сил. "Мы понимали, что проблема не в количестве людей или техники. Нужно было забрать у противника саму возможность двигаться и закрепляться", – объясняет офицер подразделения Владислав Золотарев.

Всего за два месяца бойцы создали систему, которая работает круглосуточно.

Система построена на сочетании воздушных и наземных беспилотников ("Лелека", Mavic, FPV, наземные роботы). Это позволяет контролировать участок без постоянного присутствия людей на позициях.

Оборона выстроена эшелонами:

Дальняя зона (20–25 км): FPV-дроны уничтожают технику на подходе.

FPV-дроны уничтожают технику на подходе. Ближняя зона (5–10 км): Пространство под полным контролем разведывательных БПЛА. Любое движение фиксируется мгновенно.

Пространство под полным контролем разведывательных БПЛА. Любое движение фиксируется мгновенно. Рубеж для пехоты (около 1 км): Здесь невозможно занять позиции. По одной цели могут работать до пяти дронов. Зафиксированы случаи, когда на одного солдата одновременно вылетали до 12 дронов.

Робот спас жизнь 70-летнему украинцу

При этом важно уточнить, что роботизированные системы используются не только для уничтожения, но и для спасения. Золотарев рассказал, как на Рождество три КАБа разрушили дом 70-летнего мужчины на Купянщине.

"Дом буквально сложился на него: после удара мужчина оказался под завалами, раненый и обездвиженный. Добраться до него ни скорая, ни волонтеры не могли – район находился под дроновым и огневым контролем противника", – отмечает офицер.

После разведки бойцы добрались до руин, оказали первую помощь, но эвакуировать пострадавшего на руках было смертельно опасно. Для этого использовали наземный роботизированный комплекс (НРК). Дистанция в 20 км была пройдена за четыре часа. Мужчину удалось вывезти живым, сейчас он лечится в больнице.

Будущее: война роботов вместо людей

В "Орионе" уверены: будущее – за полной автоматизацией боя. Следующий шаг – внедрение наземных дронов, которые смогут полностью заменить пехоту в самых опасных зонах: вести огонь, доставлять боекомплект и прикрывать позиции.

"Технически это уже возможно, однако для масштабирования нужны ресурсы, поэтому в планах закупка и развитие НРК, чтобы расширить их применение за пределы эвакуационных и логистических миссий", – подытожил Золотарев.

Ситуация под Купянском - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы "Хартии" контролируют центр Купянска и проводят зачистку города. На одном из видео в городе видно, как украинские бойцы мгновенно реагируют на прямое попадание FPV-дрона и проводят боевой контакт с вражескими войсками.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что несмотря на постоянное давление россиян, ВСУ имеют преимущество в Купянске. Сейчас в подвалах может скрываться до сотни российских военных.

