От управления гневом до побега в глушь: как туристы оздоравливаются в 2026 году

Если 2025 год был годом ретритов для долголетия и цифрового детокса, то 2026 год – это год возвращения к природе.

В последние годы среди туристов все больше набирают форматы отдыха, предусматривающие оздоровление – как физическое, так и психологическое. Даже богачи уже больше ценят путешествие как терапию.

Журнал о путешествиях National Geographic проанализировал, какие тренды будут доминировать в оздоровительном туризме в 2026 году.

"Если 2025 год был годом ретритов для долголетия и цифрового детокса, то 2026 год – это год возвращения к природе. Это может означать погружение в ледниковые воды, замену спа-отелей на домики в лесу, участие в соревнованиях на выносливость на открытом воздухе или изучение древних целительных практик в странах их происхождения", – отмечают авторы подборки.

Восемь главных трендов в оздоровительном туризме в 2026 году

1. Управление гневом

То, что начиналось как необычный эксперимент в Японии, стало одним из главных трендов в сфере оздоровления в 2026 году. Первые так называемые "комнаты гнева" открылись в Токио в 2008 году, предлагая перегруженным работой сотрудникам место, где они могли разбить посуду и выплеснуть свои эмоции. Сейчас, когда мир борется с последствиями пандемии, политической напряженностью и климатической тревогой, эта концепция приобретает все большую популярность. В крупных городах открываются "клубы крика" на открытом воздухе, а в отдаленных лесных убежищах гостей приглашают раскалывать бревна кувалдами и выплескивать накопившееся напряжение. В основе всего этого лежит принцип, что выражение эмоций в безопасной, контролируемой среде гораздо полезнее для здоровья, чем их подавление.

2. Туры красоты

Вслед за прошлогодней тенденцией к долголетию, которая была сосредоточена на том, чтобы дольше выглядеть и чувствовать себя лучше, в 2026 году наблюдается всплеск "сияющих отпусков", когда путешественники отправляются за границу специально для ухода за кожей и эстетических процедур. Особенно популярным в этом плане является южнокорейский Сеул, который зарекомендовал себя как мировая столица красоты благодаря своим передовым косметическим процедурам и продолжающемуся влиянию K-beauty (термин, используемый для описания корейских брендов по уходу за кожей и косметики). Для многих путешественников поездка сюда теперь включает в себя не только осмотр достопримечательностей, но и процедуры по уходу за лицом "стеклянная кожа", микронидлинг, спа-процедуры для головы и анализ кожи головы, процедуры для волос и индивидуальные планы ухода за кожей.

3. Проверка на прочность

Все чаще путешественники отправляются в поездки, чтобы принять участие в соревнованиях на выносливость, которые испытывают их организм на прочность, от серии триатлонов Ironman до крупнейших городских марафонов по всему миру, включая Лондон, Бостон, Токио и Берлин.

4. Оздоровительные практики с использованием природных элементов

Популярность городских оздоровительных практик резко возросла в 2025 году с появлением общественных саун и студий холодного погружения, но в 2026 году путешественники стремятся покинуть город ради еще более природоориентированных впечатлений. Например, погружение в ледниковые воды, паровые ванны в геотермальных бассейнах или купание в природных горячих источниках на фоне впечатляющих пейзажей. Особенно в этом плане популярна Исландия, с ее знаменитой Голубой лагуной и многочисленными другими горячими источниками, термальными лагунами и природными спа-центрами.

5. Оздоровление на природе

По мере того, как оздоровительные практики возвращаются к природе, то же самое происходит и с размещением. К 2026 году путешественники все чаще выбирают варианты проживания, которые позволяют им полностью отключиться от внешнего мира. Юрты, капсулы, пастушьи хижины и домики, расположенные среди деревьев или рядом с тихими озерами, в идеале без Wi-Fi, становятся предпочтительным способом расслабиться.

6. Оздоровительные круизы

Долгое время ассоциировавшиеся с излишествами, круизы теперь привлекают новую волну путешественников, заботящихся об оздоровлении. Многие круизные компании расширили свои предложения, перейдя от символических спа-услуг к целым оздоровительным маршрутам.

7. Оздоровительные поездки для женщин в одиночку

В предстоящем году ожидается появление большего количества оздоровительных поездок для соло-туристок, сочетающих время для себя с непринужденным общением. Женщины приезжают в поездку одни, "неформально общаются" с единомышленницами, а также заботятся о теле и разуме с помощью йоги, дыхательных упражнений, холистических процедур и мастер-классов.

8. Оздоровление через сообщество

Наряду с самостоятельными оздоровительными поездками, путешественники, предпочитающие оздоровительный отдых, ищут возможности, которые позволят им установить связь с местными сообществами. Они хотят встречаться с местными жителями, узнавать о древних лечебных практиках, передаваемых из поколения в поколение, и принимать участие в традиционных оздоровительных церемониях и ритуалах. Например, в Мексике туристы могут присоединиться к церемонии темаскаль – древнему ритуалу майя, в котором для очищения тела используются тепло и ароматические травы. Эта тенденция отражает более широкое течение в сфере туризма, когда путешественники все больше осознают свое влияние на посещаемые места и необходимость взаимодействия с местными сообществами для получения по-настоящему захватывающего опыта путешествия.

Другие популярные туристические тренды 2026

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты платформы по организации путешествий GetYourGuide попытались предсказать, какие тенденции будут самыми популярными в туризме в 2026 году. Главный вывод, к которому они пришли, заключается в том, что все больше людей думают не о "где", а скорее о "зачем", планируя свой следующий отпуск.

Тем временем, свежее исследование платформы Omio установило, что в 2026 году все больше путешественников выбирают для отпуска менее популярные места.

