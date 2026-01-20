Никаких субсидий на свет: МВФ требует от Украины провести болезненные для населения реформы

Чрезвычайно важно, чтобы Украина завершила процесс вступления в ЕС в разумные сроки.

Украине следует отказаться от субсидий на отопление и электроэнергию и сделать налоговую нагрузку более справедливой. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Когда я смотрю на Украину, я понимаю причины нынешних решений, но в то же время вижу и препятствия. До сих пор субсидируются электроэнергия и отопление – по объективным причинам, мы знаем, почему государство это делает, но от этого придется отказываться. В фискальной сфере также еще много работы", – сказала Георгиева.

По ее словам, в МВФ сейчас анализируют, как сделать распределение налоговой нагрузки более справедливым. Также должно быть устранено "все, что сдерживает динамизм частного сектора".

Георгиева отметила, что Украина провела очень много реформ в рамках программы с фондом. МВФ провел восемь периодических пересмотров программы, и во время войны результаты лучше, чем до нее.

"Итак, реформы состоялись, но они еще не завершены. Я хочу быть максимально откровенной: если страна хочет стать "европейским тигром" – а мне даже больше нравится образ "европейского льва" – то не должно остаться никаких незавершенных реформ", – сказала директор-распорядитель.

Она привела в пример историю своей страны (Болгарии), где проведение реформ было "очень болезненным".

"После эйфории от падения коммунизма наступила жесткая реальность – чтобы поднять экономику до надлежащего уровня, нужны жертвы. Итак, первая задача – завершить все незавершенные дела, без исключений", – подчеркнула Георгиева.

По ее словам, также чрезвычайно важно, чтобы Украина завершила процесс вступления в Европейский Союз в разумные и рациональные сроки, что станет "мощным магнитом для украинской экономики", который позволит ей полностью интегрироваться в европейское пространство.

"Нужно верить в себя - как в льва. Вставать каждое утро и идти вперед. Уверенность имеет значение. Я говорю это из собственного болгарского опыта: легко не будет. Но если эта уверенность демонстрируется ежедневно, если отложить внутренние распри, если навсегда похоронить коррупцию - тогда успех неизбежен", - сказала Георгиева.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в течение ближайших недель планирует обратиться к исполнительному совету Фонда с просьбой одобрить новую программу кредитования для Украины объемом 8,1 млрд долларов.

Она сообщила, что проинформировала украинские власти о необходимости отменить льготы по уплате НДС. Но для утверждения новой программы МВФ будет требовать не принятие этого решения, а только внесение соответствующего законопроекта в парламент.

