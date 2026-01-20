'Первая попытка объединить овец и волков': дипломат оценил создание Совета мира Трампа

По словам дипломата, все большее влияние имеют международные финансовые группы, из круга которых Украина почти выпала "из-за национального характера".

Президент США Дональд Трамп инициировал создание Совета мира по Газе, который должен объединить ключевых лидеров. Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Сербии Владимир Толкач в комментарии УНИАН заявил, что это первая попытка нового формата, в который приглашен даже Владимир Путин, и которая призвана "объединить овец и волков".

"Разве СБ ООН не является подобным органом, который давно уже никого не устраивает? Страна-агрессор имеет право вето?! То же самое с консенсусными решениями ОБСЕ. Итак, миру необходимы новые структуры, которые могут стать более действенными, но и разрушать (не реформировать) нынешнюю систему", - подчеркнул он.

Толкач также отметил, что Трамп фактически демонстрирует уменьшение роли государств в современном мире, и история с Кириллом Дмитриевым в Давосе это наглядно показывает. В то же время, по его словам, все большее влияние имеют международные финансовые группы, из круга которых Украина почти выпала "из-за национального характера".

"Вопрос: смог бы Путин уничтожить Азовсталь, если бы там были западные компании или китайцы? Итак, на мой взгляд, это первая попытка объединить овец и волков. Попытка, за которой будет еще много", - подытожил дипломат.

Путина пригласили в "Совет мира" Трампа

Ранее УНИАН писал, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение в Совет мира по Газе, который создает президент США Дональд Трамп. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для выяснения деталей.

