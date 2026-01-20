Известная украинская актриса сообщила о страшной утрате (видео)

Леся Самаева попрощалась со своей мамой.

Украинская актриса, телеведущая и заслуженная артистка Украины Леся Самаева ("Село на мільйон", "Скажене весілля") рассказала о большом горе - артистка потеряла маму.

16 января актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее мама декламирует стихотворение Василия Симоненко "Ну скажи - хіба це фантастично…". Самаева сообщила, что ночью ее родного человека не стало:

"Мне очень горько. Я хочу обнять каждого, кто знал мою мамочку. Она была прекрасна. Она есть для меня и сейчас... Просто, хотя для меня она все равно есть, мне очень очень больно".

Сегодня Леся рассказала, что прощание с мамой состоялось 19 января. Актриса осталась круглым сиротой, поскольку ранее из жизни ушел и ее отец. Она поблагодарила всех, кто поддержал ее в этот тяжелый момент.

"Вчера попрощались... Теперь навсегда в сердце... Теперь я полностью осиротела, потому что и мама, и папа ушли из этой жизни. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Она, как крылья, не дает упасть. И моя прекрасная семья, которая окружила меня вниманием и любовью. Спасибо, дорогие, что вы есть".

