Возле Европы есть заброшенные острова с нетронутыми пляжами и природными чудесами

Несмотря на свою природную красоту и пейзажи, на островах Инишкеа нет постоянных жителей.

Ирландия может похвастаться прекрасными береговыми линиями и пышными зелеными пейзажами на всей территории этой небольшой страны. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что недалеко от любимого Изумрудного острова есть два заброшенных острова с нетронутыми пляжами и множеством природных чудес, которые стоит исследовать.

Расположенные у скалистого побережья графства Мейо, острова Инишкеа окружены прохладными, чистыми водами Дикого Атлантического пути. Эти два острова, называемые Северный Инишкеа и Южный Инишкеа, названы в честь святого Кеа V века.

"Оба острова богаты историей и до сих пор сохранили хорошо сохранившиеся каменные постройки и раннехристианские памятники", - сказано в статье.

Важно, что любители природы тоже не будут разочарованы. Ведь там изобилие дикой природы процветает как на море, так и на суше. На островах можно встретить тупиков, а также тюленей, китов и даже дельфинов в близлежащем море.

Но, несмотря на свою природную красоту и нетронутые пейзажи, на островах Инишкеа нет постоянных жителей. Последние жители островов покинули их в 1930-х годах после трагедии на Инишкеа в 1927 году.

Отмечается, что это ужасное происшествие случилось во время сильного шторма, в результате которого несколько рыбаков с островов погибли в море. Это была одна из главных причин, по которой местные жители решили покинуть острова в поисках более уединенной жизни. В 1800-х годах, когда острова были более населены, на них проживало более 300 человек.

Оба острова небольшие по размеру - Северный Инишкеа является большим из двух, и его площадь составляет около 350 акров.

Важно, что разведение палаток на островах запрещено с 2023 года, но посетители по-прежнему могут провести день, исследуя впечатляющие пейзажи.

До островов Инишкеа можно добраться на лодке, они расположены всего в 3 км от побережья графства Мейо, и можно забронировать экскурсии. Несмотря на то, что оба острова больше не заселены, на них есть на что посмотреть.

На Южном Инишкеа до сих пор стоит высокая белая навигационная башня, а также руины школы. На Северном Инишкеа сохранились стены зданий деревни XIX века. Также на острове можно увидеть каменную плиту с изображением распятия и выгравированными на ней деталями.

