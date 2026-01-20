Россия продолжает осуществлять атаки на критическую инфраструктуру Украины. Ситуацию с ежедневными обстрелами осложняет и то, что зима 2026 года, по сравнению с несколькими последними годами, является крайне холодной. Местами температура воздуха опускается до -20°C. А враг коварно использует погодный фактор, нанося удары по тепловым электростанциям и даже районным котельным.

Как следствие, в городах гибнут гражданские лица (в частности, медицинские работники и спасатели), а миллионы украинцев при низкой температуре воздуха остаются без электроснабжения и отопления (а часто и воды).

Такие действия Российской Федерации сами по себе уже являются грубым нарушением норм международного права. А именно: Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, которым запрещены атаки на гражданские объекты и гражданское население. Но интересен вопрос направленности умысла таких действий врага и их правильной уголовно-правовой квалификации. В частности, речь идет о разграничении геноцида и преступления против человечности.

О геноцидной направленности российско-украинской войны впервые заговорили после того, как всему миру стали доступны доказательства массовых зверств российской армии в Буче, Ирпене, Бородянке и других освобожденных от оккупанта городах. На этом подчеркивали высокие должностные лица разных государств, среди которых премьер-министры Канады, Великобритании, Ирландии, члены Сената Чехии, Сейма Польши и представители парламентов стран Балтии, и многие другие.

Еще 14 апреля 2022 года Верховная Рада Украины одобрила Заявление, в котором признала действия вооруженных сил России и ее политического и военного руководства во время полномасштабного вторжения в Украину геноцидом. Однако следует понимать, что политическое признание не равнозначно судебному, ведь судебный процесс требует соблюдения стандартов доказывания.

В уголовном законодательстве Украины существует отдельная норма, которой предусмотрена ответственность за совершение геноцида. Это статья 442 Уголовного кодекса, которой геноцидом признается противоправное деяние, умышленно совершенное с целью полного или частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Такое определение геноцида содержится и в статье 2 Конвенции ООН "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него" и в Римском статуте, который стал обязательным для Украины с 1 января 2025 года.

Итак, для того чтобы действия Российской Федерации квалифицировать как геноцид, необходимо в судебном процессе доказать три ключевых аспекта.

Во-первых, преступление должно быть направлено против определенной группы людей по признаку их принадлежности к определенной нации, этносу, расе или религии.

Во-вторых, должны быть совершены определенные противоправные действия против такой группы (убийства, причинение серьезного вреда, создание невыносимых жизненных условий с целью уничтожения, предотвращения рождаемости, насильственное перемещение детей).

И, в-третьих, следует доказать наличие специального умысла (dolus specialis) на полное или частичное уничтожение определенной группы людей.

Если с первыми двумя элементами особых сложностей, к сожалению, не возникает, ведь за четыре года полномасштабной войны россияне совершили тысячи противоправных деяний против украинской нации как группы людей, то доказательство специального умысла (dolus specialis), который бы объединил эти деяния единым умыслом в аспекте ответственности за геноцид, является очень сложным.

Учитывая имеющийся международный опыт, можно констатировать, что умысел на совершение геноцида, среди прочего, устанавливается в результате изучения документов, заявлений, речей военного и политического руководства, а также риторики средств массовой информации (пропаганды), которые демонстрируют скрытые (истинные) намерения. К примеру, через исследование языка ненависти устанавливалось геноцидное намерение в Окружном суде Иерусалима по делу Эйхмана (преступления против евреев), в Международном уголовном трибунале для Руанды (преступления против тутси), а также в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии (преступления против мусульман). В каждом из этих случаев отрицалось право на существование отдельных национальных групп.

Без сомнения, если проанализировать все российские пропагандистские материалы за все время войны и накануне полномасштабного вторжения, то легко обнаружить постоянное повторение тезиса о том, что украинской нации никогда не существовало, а украинское государство - это искусственное образование. Чего только стоит изучение социальных сетей бывшего президента РФ Дмитрия Медведева (градус ненависти к украинской нации там просто заоблачный).

Красноречивым также является увлечение российского диктатора Владимира Путина философами шовинистического имперского направления, среди которых особое место занимает Иван Ильин. Последний в своих трудах подчеркивал, что не существует отдельных наций на территории бывшей Российской империи, в частности таких как "украинец", "казах", "белорус" и т.д., а существует только "русский украинец", "русский казах", "русский белорус" и так далее. Очевидно, именно этим вдохновлялся Путин, когда говорил об украинцах и русских как о "едином народе".

Но хотя таких материалов довольно много, это все, к сожалению, косвенные доказательства существования геноцидного намерения.

В таких условиях, возможно, действия РФ лучше рассматривать с точки зрения совершения преступления против человечности. Ответственность за это преступление появилась в Уголовном кодексе Украины недавно (в результате ратификации Украиной Римского Статута и дополнения кодекса статьей 442-1).

В отличие от геноцида, это преступление не предусматривает обязательного наличия специальной цели (dolus specialis) полного или частичного уничтожения определенной группы людей, а предусматривает нарушение прав гражданского населения в условиях широкомасштабного или систематического нападения.

Другими словами, украинским и международным судам будет проще привлекать к ответственности лиц, виновных в причинении вреда гражданскому населению Украины, в том числе в результате атак на критическую инфраструктуру в период холодов и морозов.

При этом это все равно не отрицает необходимости привлечь к ответственности военное и политическое руководство Российской Федерации и всех их сообщников за совершение геноцида. Как известно, Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан расследует возможное совершение на территории Украины военных преступлений и геноцида по заявлению Украины и 39 других стран.

Кроме того, Украиной и Советом Европы заключено Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, который также сможет расследовать это преступление в сотрудничестве с Международным уголовным судом и сделать выводы о совершении именно этого преступления.

Итак, сейчас Украине ничего не мешает продвигать на международном уровне идею совершения Россией преступлений против человечности. Но так же ничего не мешает продвигать и идею совершения Россией геноцида. Одно не исключает другого. Главное, чтобы усилия привели к успеху и виновных удалось привлечь к уголовной ответственности.