В Германии задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве задержали 65-летнего гражданина Германии, который находился в международном розыске.

Об инциденте в Киеве сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По ее данным, согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, фигуранта разыскивали по подозрению в мошенничестве.

Установлено, что мужчина, находясь на руководящей должности в иностранной компании и, злоупотребляя служебным положением, осуществил незаконный перевод 950 тыс. евро на счет другого учреждения, не имевшего права на получение денежных средств. Компетентные органы Германии объявили его в розыск.

Читайте такжеВ Киеве "ювелир" оставил клиентов без более четверти миллиона гривен (фото)Правоохранители установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки подозреваемый вылетел в Украину и жил в Киеве.

Сегодня сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции в соответствии с информацией Интерпола установили местонахождение и задержали разыскиваемого.

В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос о дальнейшей его экстрадиции.

За совершение указанных преступлений, согласно законодательству ФРГ, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что ГБР подозревает трех сотрудников СБУ в похищении и пытках иностранного IT-специалиста ради завладения его средствами. Сотрудники спецслужбы наврали мужчине, что его разыскивает ФСБ РФ.

Автор: Инна Андалицкая