В аварии обошлось без пострадавших.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии грузового автомобиля.

Как передает "Киев оперативный" в Facebook, инцидент произошел на столичном проспекте Науки возле дома №33. По информации очевидцев, водитель "КамАЗа" остановился, чтобы купить сигареты на остановке, однако забыл поставить машину на ручной тормоз.

"Машина прокатилась метров 70 вниз, влетела в припаркованный "Жигули" и в стену жилого дома. К счастью в результате этого происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Также в сети показали видео самого инцидента, снятое очевидцами из машины неподалеку.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В полиции аварию пока не комментировали. Также не известно, какое наказание за совершенное ДТП понес водитель.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве таксист отметился странным поведением после совершения дорожной аварии.

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Автор: Юрий Годован