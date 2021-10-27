Задержанный такой суммы не имел и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами.

ГБР подозревает троих сотрудников СБУ в похищении и пытке иностранного IT-специалиста для завладения его средствами. Сотрудники спецслужбы наврали мужчине, что его разыскивает ФСБ РФ.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

В октябре 2020 года СБУшники похитили программиста, избивали его и запугивали. За освобождение от иностранца требовали 200 тысяч долларов. Злоумышленники даже ограбили жилье потерпевшего.

Задержанный такой суммы не имел и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами.

Читайте такжеДТП с "мажором" в Харькове: сын погибшего озвучил единственную надежду после смерти отца (видео)Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы относительно времени и обстоятельств задержания иностранца и передали его органам Нацполиции.

На основании постановлений следственных судей в августе 2021 года вышеуказанные сотрудники СБ Украины отстранены от занимаемых должностей и в отношении них применины меры пресечения в виде домашнего ареста.

В связи с ненадлежащим процессуальным поведением одного из подозреваемых – систематическим нарушением возложенных на него процессуальных обязательств – Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения указанному сотруднику на более тяжкую в виде содержания под стражей.

Всем сотрудникам СБУ сообщены подозрения по статьям о насильственном исчезновении, краже с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Виолетта Орлова