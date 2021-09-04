В Мариуполе Донецкой области врачи борются за жизнь трехлетней девочки, которая, по предварительной информации, подожгла себя.
Об этом в субботу, 4 сентября, рассказали в отделе коммуникации полиции Донецкой области.
Около часа ночи Мариупольское районное управление полиции получило сообщение из больницы о госпитализации ребенка с ожогами.
"Установлено, что телесные повреждения трехлетняя девочка получила дома. На место была направлена следственно-оперативная группа. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых пострадал ребенок. Семья состоит на учете в соцслужбах. По предварительным данным, девочка осталась без присмотра родителей, что привело к трагедии", - отметили правоохранители.
Читайте такжеВ Москве лифт едва не убил собаку: хозяйка поехала, а пса на поводке забыла снаружи (видео)В полиции говорят, что по предварительной информации, девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду. В это время мать была у соседей, а ее сожитель спал после употребления алкоголя.
Ребенка госпитализировали в ожоговое отделение, там врачи борются за его жизнь.
Правоохранители начали расследование по ст. 166 Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия.
Виновным грозит от 2 до 5 лет ограничения свободы или от 2 до 5 лет тюрьмы.
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