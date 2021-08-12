Пострадавшая получила страшные ожоги туловища, конечности и дыхательных путей.

В селе Наталовка Запорожской области 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла.

Об этом сообщается в Facebook запорожского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Спасать женщину прибыли фельдшерская и реанимационная бригады. Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III степени (90%) и ожог верхних дыхательных путей. Ее госпитализировали в больницу в Запорожье.

Ранее возле села Жидычин в Волынской области на берегу водоема местные рыбаки нашли сожженное авто. В нем было тело человека. Правоохранители установили, что мужчина совершил самосожжение.

Погибший сам себя убил, поскольку двери его авто были закрыты изнутри, а рядом с останками стояла канистра с бензином.

По словам местных жителей села Жидычин, ранее мужа бросила жена и сын. Кроме того, у него горел дом, соседи помогли ему его восстановить.

Один из знакомых покойного рассказал, что мужчина был в депрессии, он тяжело переживал разлуку с женой и сыном, а также злоупотреблял алкоголем.

Староста села Галина Матвиюк положительно отзывается о покойном. Она говорит, что мужчина был порядочным и трудолюбивым: "Он держал скот, разводил собак, лошадей, никаких жалоб на него не поступало никогда".

Автор: Дмитрий Захаров