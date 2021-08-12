В селе Наталовка Запорожской области 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла.
Об этом сообщается в Facebook запорожского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Спасать женщину прибыли фельдшерская и реанимационная бригады. Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III степени (90%) и ожог верхних дыхательных путей. Ее госпитализировали в больницу в Запорожье.
Ранее возле села Жидычин в Волынской области на берегу водоема местные рыбаки нашли сожженное авто. В нем было тело человека. Правоохранители установили, что мужчина совершил самосожжение.
Погибший сам себя убил, поскольку двери его авто были закрыты изнутри, а рядом с останками стояла канистра с бензином.
По словам местных жителей села Жидычин, ранее мужа бросила жена и сын. Кроме того, у него горел дом, соседи помогли ему его восстановить.
Один из знакомых покойного рассказал, что мужчина был в депрессии, он тяжело переживал разлуку с женой и сыном, а также злоупотреблял алкоголем.
Староста села Галина Матвиюк положительно отзывается о покойном. Она говорит, что мужчина был порядочным и трудолюбивым: "Он держал скот, разводил собак, лошадей, никаких жалоб на него не поступало никогда".