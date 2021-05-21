Девушка говорит, что ее высказывания могли быть резкими "в силу спонтанности ситуации".

Жительница Харькова Евгения Бабкова, назвавшая 20 мая участников парада вышиванки в городе "необразованными людьми", которые "занимаются х*ней", уже извиняется.

Скриншот комментария опубликован в Telegram donetchanyn.

Читайте такжеПод судом, где рассматривают дело Медведчука, произошли столкновения (фото, видео)

Девушка призналась, что именно она говорит на видео, в котором возмущается праздником.

"Хочу сказать, что не выступаю за Россию и ничего против Украины не имею, как и против ее культурного наследия. Для меня патриотизм выражается в других моментах, а не в митингах и парадах. Любовь к стране – это не вышиванка и украинский язык, это уважительное отношение к месту и городу, где ты живешь", – написала она.

Бабкова также ответила, что "не может сказать, что что-то много сделала для своей страны в силу своего возраста и возможностей", но замечает, что полностью соблюдает "законы нашей территории" и уважительно относится "к тому месту, где родилась".

"Возможно, мои высказывания были резкими в силу спонтанности ситуации, но они не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть. Я извиняюсь перед теми, кого это задело", – добавила харьковчанка.

При этом девушка отметила, что в парке на момент съемки не гуляла, а шла на работу. В то же время автор канала, в свою очередь, утверждает, что девушка зарабатывает не совсем легально.

Ранее в сети нашли ведущего скандального ролика, назвавшего парад вышиванок "парадом быдла". Им оказался Евгений Ивашко. В 2020-м СМИ упоминали его фамилию в связи с тем, что парень набил себе на лбу временное тату с Кернесом.

Что произошло

21 мая в сети появился ролик, на котором харьковчанка во время городских празднований Дня вышиванки назвала участников шествия "невежественными людьми" и посоветовала им тратить время на книги и восстановление экономики.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко