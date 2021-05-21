В параде вышиванок 20 мая приняли участие более полутысячи харьковчан.

Девушка в Харькове во время городских празднований Дня вышиванки назвала участников шествия "невежественными людьми" и посоветовала им тратить время на книги и восстановление экономики.

К паре девушек подошел парень с микрофоном и спросил, как те относятся к параду вышиванок.

Читайте такжеЖесткое задержание в Киеве: музыкант рассказал подробности (видео)"Это просто отвратительно. Я просто хорошо знаю историю этой страны, и знаю о том, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – это нацистские лозунги", – ответила белокурая девушка.

Она добавила, что "вместо того, чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику страны, они (имея в виду тех, кто принял участие в празднованиях – ред.) ходят и занимаются х*ней. Это просто смешно".

Харьковчанка заявила, что украинцы "якобы отстаивают ... Я не знаю, какой сегодня день. День вышиванок?"

На что парень с микрофоном добавил: "Так вы считаете этот парад – парадом быдла?". Девушка ответила: "частично – да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать".

В праздничном шествии ко Дню вышиванки в Харькове приняли участие, по данным СМИ, более 600 человек. Граждане прошлись со 100-метровым флагом и устроили праздничный велопробег, а также импровизированный концерт с фотозоной со старинной национальной одеждой.

День вышиванки в Украине: последние новости

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Автор: Яна Ставская