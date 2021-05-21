Ивашко в декабре 2020-го набил себе временное тату на лбу с фамилией покойного Кернеса.

Ведущим скандального видео с девушкой, нецензурно высказывавшейся по поводу празднований ко Дню вышиванки в Харькове, оказался местный житель Евгений Ивашко, который набивал себе тату с фамилией покойного мэра Геннадия Кернеса на лбу.

Читайте такжеВ Днепре женщина нашла гнилой зуб в мороженом (фото)Об этом в Facebook сообщил заместитель командира добровольческого батальона ОУН Владислав Шевчук.

В видео за 20 мая Ивашко с микрофоном поинтересовался у девушек на улице, что те думают о параде вышиванок в городе. А в конце сам назвал празднование "парадом быдла", переспросив, согласны ли они с этим утверждением.

По словам Шевчука, ведущим является харьковчанин Евгений Ивашко.

"Интервью у этой особы берет Евгений Ивашко. Это фамилия нам, конечно, совершенно ни о чем не говорит, но это тот самый житель Харькова, который в знак своей любви к бывшему мэру набил себе татуировку на лице с надписью: Кернес жив", – рассказал Шевчук.

Это подтверждает и страница Ивашко у Facebook, где харьковчанин выложил свое фото с микрофоном, фигурирующим в ролике.

Шевчук также отметил, что девушка на видео Евгения Бабкова, которая посоветовала участникам парада восстанавливать экономику, сама ищет работу с 2020 года.

Что известно об Ивашко

Евгений Ивашко попал в объектив СМИ, когда в декабре 2020 года на своей странице в TikTok выложил фото с набитым на лбу тату с надписью: "Кернес жив".

В комментарии ТСН парень заявил, что считает Кернеса "великим человеком" и сравнил покойного мэра с российским рок-исполнителем Виктором Цоем.

Что произошло

21 мая в сети появился ролик, на котором харьковчанка во время городских празднований Дня вышиванки назвала участников шествия "невежественными людьми" и посоветовала им тратить время на книги и восстановление экономики.

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Автор: Яна Ставская