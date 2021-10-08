Журналисты "Схем" обнародовали скандальное расследование по "Укрэксимбанку" накануне вечером.

Накануне поздно вечером журналисты "Схем" обнародовали новое расследование. В нем идет речь о том, что государственный "Укрэксимбанк" выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена, который работает в так называемой "ДНР" и платит там налоги.

В ответ на это расследование глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер у себя в Facebook заявил, что документы, которыми апеллируют журналисты, должны быть переданы в СБУ для официального расследования.

Также банкир разъяснил ситуацию, при которой этот кредит вообще был выдан. По его словам, Государственный банк не сделал ни одного нарушения.

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"У нас есть все документы и мы открыты для любых проверок органов досудебного следствия. Служба Безопасности "УкрЭксимБанка" проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было обнаружено. Кредит не является проблемным. Он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются. Кредит согласовал Кредитный Комитет Банка (членом которого я не являюсь). А у Независимого Наблюдательного Совета Банка не было никаких замечаний относительно выдачи этого кредита", - заявил Мецгер.

Ранее Мецгер сам написал заявление, чтобы его отстранили от поста Главы правление на время расследования и служебной проверки инцидента с журналистами программы "Схемы" во время интервью в его кабинете 4 октября.

Также вчера банкир лично получил подозрение от прокуратуры и пообещал способствовать следствию.

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Автор: Виктория Гордиенко