По данным журналистов, в апреле 2021 года "Укрэксимбанк" выдал 60 миллионов долларов кредита под залог проблемного ТРЦ SkyMall.

Журналисты программы "Схемы" обнародовали свое расследование по государственному "Укрэксимбанку", в помещении которого несколько дней назад произошло нападение на их съемочную группу.

Также журналисты показали вопросы, из-за которых у них забрали камеры и пытались удалить интервью, сообщает "Радио Свобода".

В ходе расследования журналистам удалось выяснить, что банк выдал $60 миллионов кредита фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донетчины и платит налоги оккупационной власти.

Сообщается, что в качестве залога для кредита Брюховецкий указал торговый центр SkyMall, который с 2010 года находится в центре корпоративного конфликта. Это дело сейчас расследует ГБР и поэтому на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывался арест.

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В разговоре с журналистами тогдашний председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер опроверг, что выдавал кредиты фирмам, которые действуют в "ДНР". Однако он подтвердил факт выдачи кредита на 60 миллионов долларов под залог SkyMall.

При этом расследователи сомневаются, можно ли считать такой залог надежным, а также сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть обратно выданные средства.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Как сообщал УНИАН, 4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам "Радио Свобода" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их насильно в течение часа удерживали в кабинете председателя правления банка.

5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия по отношению к съемочной группе никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины).

Впоследствии журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий.

6 октября полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов.

7 октября Мецгеру вручили подозрение по двум частям статьи о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Автор: Олег Давыгора