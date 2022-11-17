Их заочно приговорили к пожизненным срокам.

Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе, а именно - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

"Гиркин, Дубинский и Харченко приговариваются к заключению. По мнению суда, их действия привели к крушению самолета. Они виновны в убийстве 298 человек. Они признаются виновными", - заявили в суде во время онлайн-трансляции.

Суд заочно приговорил их к пожизненным срокам.

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Суд постановил, что четвертый подозреваемый по делу - Олег Пулатов - является невиновным.

"На Пулатова не налагается ни одна уголовная ответственность, как на других обвиняемых. Пулатов объявляется невиновным по обоим пунктам, по которым он подозревался. Таким образом отклоняется требование прокуратуры поместить его в тюрьму", - заявил судья.

Суд проходил при отсутствии обвиняемых. Они находятся в международном розыске. Прокуратура Нидерландов требовала пожизненного заключения для всех четырёх.

Как пишет DW, в суде во время процесса были продемонстрированы остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как вероятное орудие преступления - зенитно-ракетный комплекс "Бук" - транспортировали к месту выстрела и обратно. Кроме того, обвинение представило суду показания и перехват телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.

Что известно о фигурантах дела MH17

Игорь Гиркин ("Стрелков") – отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, гражданин России. На момент уничтожения самолета называл себя "министром обороны" так называемой "ДНР".

Сергей Дубинский ("Хмурый") – российский военный, полковник ГРУ, гражданин России. Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка на место предполагаемого пуска ракеты.

Леонид Харченко ("Крот") – гражданин Украины. В 2014 году он был командиром одного из разведподразделений "ДНР". Его считают причастным к транспортировке "Бука" на место запуска.

Олег Пулатов ("Гюрза") – подполковник запаса российских ВДВ. Следствие считало, что он участвовал в перевозке "Бука" оккупированной территорией, охранял его, а в момент запуска ракеты был рядом с ЗРК.

Напомним, сегодня суд Гааги оглашает приговор по делу об уничтожении пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Он уже постановил, что самолет был сбит ракетой "Бук", выпущенной с территории, которую контролировали подконтрольные России боевики "ДНР".

Дело MH17: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России.

В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

В начале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о катастрофе рейса MH17 над Донбассом.

Как рассказали в Bellingcat, расследователям удалось установить, что зенитный ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг", приехал из России и пересек границу своих ходом, то есть его везла грузовая техника. Так же удалось идентифицировать 12 человек, причастных к делу, но не все они были причастны к сбитию самолета - кто-то играл роль информатора. В целом, по данным Bellingcat, к сбитию MH17 причастны около 20 человек.

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