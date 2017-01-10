В ОБСЕ отреагировали на попытку голландского журналиста провезти останки и обломки с MH17

Об этом она написала в своем Twitter.

"Забирать человеческие останки с места катастрофы рейса МН17, что сделал журналист Спеккерс – это не журналистика. Однако конфискация оборудования (полицией) не является адекватным шагом", - написала она.

Taking human remains from #MH17 crash

site by @spekkers is not journalism.However,

confiscation of equipment may be disproportionate @nvjhttps://t.co/dYVNCzjkbE — Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) January 10, 2017

Как сообщал УНИАН, в аэропорту "Скипхол" в Нидерландах полиция задержала нидерландского журналиста Микеля Спеккерса, у которого изъяла обломки самолета рейса МН17, включая возможные человеческие останки, найденные им на месте крушения на Донбассе.

Журналист, посетивший место катастрофы самолета рейса МН17, отказался передать фото- и видеоматериалы, снятые на месте аварии.

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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.