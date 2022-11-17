Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.

Рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году ракетой российского производства, выпущенной с поля под Первомайском на востоке Украины, находящегося на тот момент под контролем боевиков "ДНР".

К такому выводу 17 ноября пришел голландский суд, рассматривающий дело четырех подозреваемых в крушении самолета, пишет Reuters.

"Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа", - заявил председательствующий судья Хендрик Стенхейс.

В ударе по гражданскому самолету обвиняются Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и уже всем известный фсбшник - Игорь Стрелков-Гиркин.

Суд в Гааге считает вину Стрелкова-Гиркина доказанной, Харченко и Дубинский считаются соучастниками запуска ракеты. Пулатов признан невиновным.

Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.

Кроме того, согласно выводам суда в Гааге, ЗРК "Бук", из которого был сбит MH17, привезли из России в Украину, а потом вывезли обратно.

Дело MH17: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе самалета рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") , который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется 9 марта 2020 года. Они будут привлечены к ответственности за сбитие самолета и за причинение смерти пассажиров согласно 162 статье Уголовного кодекса Нидерландов.

"Когда будет приниматься решение, как привлечь к ответственности этих четырех человек, мы примем во внимание проходящий там военный конфликт. Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все одного будем их преследовать за сбитие МН17. То, что они стремились совершить, и они совершили на самом деле, будет определено судом", - сказал генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

4 июля BBC News сообщило, что украинские спецслужбы в конце июня на временно оккупированной территории в Донецкой области, в Снежном, задержали бывшего зенитчика Владимира Цемаха в связи с делом о крушении рейса MH17.

9 июля в материале, опубликованном на сайте исследовательской группы Bellingcat, отмечалось, что задержанный СБУ бывший командир ПВО Цемах, возможно, причастен к аварии "Боинга-777" и был свидетелем этих событий.

Кроме того, журналисты "Настоящего времени" нашли видео, на котором Цемах, вероятно, говорит, что прятал "Бук", который сбил "Боинг". В материале представлено архивное видео 2015 года, на котором Цемах рассказывает российскую версию событий по делу "Боинга-777" МН17. Согласно этой версии, боевики "ДНР" целились в украинские штурмовые самолеты, а один из украинских штурмовиков якобы сбил малазийский "Боинг". На видео Цемах говорит, что вытаскивал "какого-то пацана" и "что-то" прятал. Что именно он прятал - не слышно, так как авторы "запикали" это слово. Однако журналисты "Настоящего времени" предположили, что если читать по губам, то короткое "запиканное" слово имело букву У. И, скорее всего, это слово "Бук".

Как рассказали в Bellingcat, расследователям удалось установить, что зенитный ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг", приехал из России и пересек границу своих ходом, то есть его везла грузовая техника. Так же удалось идентифицировать 12 человек, причастных к делу, но не все они были причастны к сбитию самолета - кто-то играл роль информатора. В целом, по данным Bellingcat, к сбитию MH17 причастны около 20 человек.

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