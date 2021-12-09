В телефоне злоумышленника обнаружено фото и видео детского порно. Суд счел, что он склонен к педофилии.

В городе Доброслав Одесской области суд приговорил к 3 годам ограничения свободы мужчину, который в 2020 году похитил 7-летнюю девочку.

Об этом сказано в приговоре Коминтерновского районного суда, расположенного в указанном городе.

Установлено, что 28 апреля прошлого года фигурант на автомобиле Mercedes Benz прибыл в село Курисово Лиманского района, где на углу улиц Садовой и Ивана Франко заметил девочку.

По мнению следствия, он решил ее похитить, открыл переднюю пассажирскую дверь и, пообещав подарок, подманил ребенка к машине, втянул в салон и уехал. Следствие считает, что мужчина хотел похитить ребенка, так как имеет склонности к педофилии, а позднее намеревался аналогичные действия совершить в отношении другого ребенка, в населенном пункте Березовка.

Читайте такжеВ Полтавской области брат изнасиловал сестру, а мать замалчивала преступление"У подозреваемого выявлены клинические признаки психического расстройства в виде педофилии", - сказано в приговоре. Также отмечается, что у него обнаружили три видео файла с записями порнографического характера и 184 файла с порнографическими фото.

В суде девочка из Курисово рассказала, что на улице увидела машину, водитель которой спросил, где магазин, но она ответила, что не разговаривает с чужими людьми. В авто, под сиденьем, была большая коробка красно-синего цвета. В то время, когда девочка ею заинтересовалась, мужчина затащил ребенка в авто и уехал. Доехав до поворота, она дернула за ручку дверцы и выбежала. Увидев отца и мать, сообщила, что ее хотели украсть.

Мужчина свою вину не признал. Он утверждает, что был подавлен из-за недавней смерти отца. Поэтому покрасил черной гуашью авто – цвет соответствовал его "душевному состоянию", и 28 апреля поехал развеяться.

В Курисово решил помыть запылившееся авто, остановился, и увидел девочку, у которой спросил, где магазин. При этом, по его словам, ребенок, увидев коробку с тормозными колодками, потянулся к ней, а потом сел рядом. Обвиняемый предложил поехать в магазин и купить сладости. Девочка согласилась, но, проехав в машине около 20 метров, начала плакать, он открыл дверь, после чего ребенок побежал домой.

Обвиняемый утверждает, что потом заехал в Березовку, где встретил девочку со скейтом, остановился возле нее и спросил, не хочет она посмотреть на фокус. Девочка отказалась, и он ушел. Однако в суде эта несовершеннолетняя утверждала, что мужчина преградил ей путь, и она, оттолкнув его, убежала. В дальнейшем подозреваемый был задержан.

По его словам, полицейские оказывали на него физическое и психологическое давление, сказали, что от него отвернулась семья. На фоне этих событий обвиняемый решил совершить самоубийство – пытался пробить свой глаз шариковой ручкой, в результате чего получил телесные повреждения.

Обвиняемый не отрицал тот факт, что на его мобильном телефоне были материалы с изображением обнаженных детей. По словам мужчины, их загрузила падчерица, которая пользовалась его мобилкой. Он не согласен с выводом экспертов, в частности с диагнозом "педофилия".

В свою очередь, падчерица подтвердила, что пользовалась телефоном отчима, хранила в нем фотографии детей, которые делали гимнастику. Но они были в закрытых костюмах, фотографии обнаженных людей она не загружала.

Заслушав стороны, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Срок будет исчисляться со дня прибытия и постановки на учет в исправительном центре.

Похищение ребенка в Одесской области

Как сообщал УНИАН, в апреле 2020 года в пригороде Одессы задержали подозреваемого в похищении 7-летней девочки. В полицию обратились родители ребенка, которого тот посадил в черный Mercedes и уехал. Как утверждали правоохранители, ребенок сумел выскочить из авто и убежать.

В тот же день в Березовское отделение полиции поступило заявление родителей еще одной малолетней.

Позже выяснилось, что фигурант – 39-летний житель Одессы, свой белый автомобиль он перекрасил канцелярской краской в черный цвет. Машину отмыл от черной краски в Николаевской области. Задержали его при въезде в Одессу.

Правоохранители начали производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Лариса Козовая