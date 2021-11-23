Угонщик нарушил ПДД, чем привлек внимание патрульных.

В Одессе 17-летний юноша угнал авто и устроил в центре города гонки с полицией.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

"Сегодня во время патрулирования Приморского района города внимание патрульных привлек автомобиль Daewoo, нарушивший правила дорожного движения на улице Ришельевской. На требование полицейских остановить автомобиль, водитель не реагировал. Более того, попытался скрыться от инспекторов, нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации", - рассказали в управлении.

Читайте такжеСолдат Нацгвардии угнал автомобиль под Львовом, чтобы вернуться домой

На улице Тираспольской патрульные догнали беглеца. За рулем автомобиля находился 17-летний юноша, у которого не было документов на транспортное средство.

Немного позднее патрульные получили ориентировку по поводу угона автомобиля Daewoo, который они остановили.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве пьяный мужчина угнал автобус, и час ездил по улицам города. Оказалось, что прохожий увидел припаркованный "Богдан". Когда водитель отвлекся, он сел за руль и уехал.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Лариса Козовая