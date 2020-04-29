Под Одессой задержали похитителя семилетней девочки - любителя детского порно (фото, видео)

Подозреваемый заманил ребенка в свою машину и попытался ее вывезти, но она смогла убежать.

В пригороде Одессы задержали подозреваемого в похищении 7-летней девочки.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы обратились родители 7-летней жительницы Лиманского района.

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Во время оперативно-следственных действий было установлено, что неизвестный передвигается на автомобиле Mercedes черного цвета. Увидев на сельской улице девочку, он попросил ее показать, где расположен магазин, но она отказалась, сказав, что родители запрещают ей разговаривать с незнакомыми людьми.

Тогда, как рассказали заявители, мужчина предложил их дочке посмотреть игрушки и коробки, разложенные на заднем сидении иномарки. Ребенок сел в автомобиль и увлекся игрушками, а мужчина быстро закрыл дверцу салона и начал движение.

«Далеко девочку злоумышленник увезти не успел. Перепуганный ребенок сумел вырваться, выскочил из машины и убежал», - сообщили в главке.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Олега Беха, установлено, что подозреваемый - 39-летний житель Одессы. Свой белый автомобиль он перекрасил канцелярской краской в черный цвет. На перекрашенной иномарке он отправился в отдаленные села Лиманского района, где и заманил в машину упомянутую девочку.

Когда ребенок убежал, злоумышленник уехал в соседний район области – Березовский, проехав по нескольким селам, он отправился в Николаевскую область, где отмыл машину от черной краски и возвращался домой.

Подозреваемого задержали при въезде в Одессу, возле села Первомайское. Во время осмотра его транспортного средства изъяты вещественные доказательства причастности к похищению ребенка. Кроме того, у подозреваемого изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружены фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, с ним проводятся неотложные следственные действия. Причину своего поступка мужчина не объясняет.

При этом в главке отмечают, что в тот же день в Березовское отделение полиции поступило аналогичное заявлением родителей еще одной малолетней.

Сейчас проверяется причастность задержанного и к этому преступлению.

По факту начато производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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