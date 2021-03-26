Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Российскую Федерацию.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
В сообщении отмечается, что агрегаты для военно-морского флота страны-агрессора хотели вывезти под видом гражданской продукции.
"Конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса РФ, которые выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота страны-агрессора. Указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, товар, который хотели экспортировать на основании документов, содержащих недостоверные сведения о его происхождении и конечной сфере использования, задержали на таможенном посту "Запорожье".
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В СБУ также отмечают, что в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, проводятся соответствующие следственные действия.
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