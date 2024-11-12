Сейчас принимаются меры для установления его местонахождения.

Бывшему руководителю коммунального предприятия "Киевский метрополитен" сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подтопления тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей бывшим руководителем КП привело к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах тоннеля и его дальнейшему подтоплению на участке метро в пределах Оболонско-Теремковской линии.

Отмечается, что руководитель должен был проводить оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах метрополитена, принимать меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращать появление их неисправностей, а также назначать комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии.

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"Следствием невыполнения этих обязанностей стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей, что привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская", появлению образований (сталактитов), вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени", - говорится в сообщении.

Так, вследствие этого 8 декабря 2023 года столичными властями было принято решение об остановке движения поездов на Оболонско-Теремковской линии метро на отрезке между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская".

Отмечается, что во время досудебного расследования было проведено несколько экспертиз - пожарно-техническую, металлов, веществ и сплавов, комплексные компьютерно-техническую, судебную инженерно-техническую, комиссионные строительно-техническую и экономическую экспертизы.

"По результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" является ненадлежащей и не соответствует строительным нормам и правилам. Вследствие служебной халатности бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен", только за период с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн грн.

Так, Подольской окружной прокуратурой города Киева было сообщено о подозрении бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

"Отметим, что сообщение о подозрении происходило путем направления подозрения на официальные адреса регистрации и проживания бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен", поскольку он не явился на заранее направленные повестки о вызове. Поэтому сейчас принимаются меры для установления его местонахождения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также напомнили, что в июле подозрения получили начальник службы пути, тоннельных сооружений и главный инженер КП "Киевский метрополитен".

Увольнение руководителя киевского метро

Как сообщал УНИАН, 15 марта глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление на увольнение. Сделать это добровольно его призвал мэр столицы Виталий Кличко из-за скандала, в который попал чиновник.

Журналисты Bihus.info провели расследование и разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского, который возглавлял метрополитен почти 10 лет. В частности, его мать-пенсионерка, по данным расследователей, скупает дорогие квартиры, а формально бывшая жена - строит дачу в Козине.

21 марта Киевский городской совет проголосовал за досрочное прекращение депутатских полномочий Брагинского после коррупционного скандала.

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