Денис Шмыгаль заявил, что сегодня из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей "синей" ветви столичного метро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил 9 декабря провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы исследовать приведшее к срочному ремонту "синей" ветки столичного метро.

"Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение - как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей", - отметил премьер в своем Telegram-канале.

Он заявил, что сегодня из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей "синей" ветви столичного метро, что, по словам Шмыгаля, будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян.

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Шмыгаль подчеркнул, что уже поручил, чтобы завтра, 9 декабря, прошло заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с участием вице-премьер-министра Александра Кубракова, министра внутренних дел Игоря Клименко, главы Минстратегпрома Александра Камышина, временного исполняющего обязанности председателей ГСЧС Владимира Демчука, начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского.

"Ожидаем также присутствие председателя КГГА Виталия Кличко с детальным докладом по этому вопросу", - добавил премьер.

Проблемы с киевским метро - детали

8 декабря было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это было сделано из соображений безопасности пассажиров из-за подтопления туннелей. Поезда на "синей" ветке Киевского метрополитена курсируют между станциями "Лыбедская" и "Героев Днепра".

В связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена, из-за чего было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки", начато досудебное расследование.

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