Также досрочно прекращены полномочия депутата-"УДАРовца" Ильи Кушнира, который не ходил на пленарные заседания.

Киевсовет проголосовал за досрочное прекращение депутатских полномочий экс-главы КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского после коррупционного скандала. Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали сегодня на заседании 65 депутатов Киевсовета из 77 присутствующих в сессионном зале на пленарном заседании.

Вопрос был вынесен в связи с заявлением Брагинского, поступившим в Киевсовет. По словам заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко – Брагинский просит досрочно прекратить его полномочия "по собственному заявлению".

Также Киевсовет сегодня проголосовал досрочное прекращение полномочий еще одного депутата из фракции "УДАР" – Ильи Кушнира.

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Так же вопрос вынесен на голосование в связи с заявлением депутата. Решение поддержали 67 из 75 присутствующих в зале депутатов.

В начале заседания Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что свои депутатские полномочия слагают двое депутатов фракции "УДАР" – Виктор Брагинский и Илья Кушнир.

"Виктор Брагинский – после резонансного расследования журналистов Bihus info. Далее обнародованными фактами будут заниматься правоохранительные органы. Также слагает мандат Илья Кушнир, который слишком редко посещал заседания Киевсовета", – сказал Кличко.

Коррупционный скандал и отставка Брагинского

15 марта глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении. Сделать это добровольно его призвал мэр Кличко из-за скандала, в который попал чиновник.

Журналисты Bihus.info провели расследование и разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского, который возглавлял метрополитен почти 10 лет. К примеру, его мать-пенсионерка, по данным расследователей, скупает дорогие квартиры, а формально бывшая жена – строит дачу в Козине. Между тем сестра чиновника купила у него землю, как утверждают журналисты, с космической наценкой.

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