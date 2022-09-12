Бывший правоохранитель, которого подозревают в госизмене, взят под стражу.

Экс-полицейского уличили в сборе персональных данных сотрудников Службы безопасности Украины для представителей спецслужб РФ.

Как сообщает Офис генерального прокурора, под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры бывшему сотруднику МВД Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, он собирал информацию для вражеских агентов с марта по август 2022 года. Подозреваемый передавал фамилии, даты рождения, места регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, данные о семьях, фотографии, места служб, должности и линии работы сотрудников Службы безопасности. Также он собирал характеризующие данные бывших и действующих работников СБУ. Их планировали привлечь к информаторской сети вражеской спецслужбы на территории Украины.

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По ходатайству прокурора суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, молодой житель Славянска передавал оккупантам данные о местонахождении ВСУ.

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