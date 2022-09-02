Парень добровольно сотрудничал с оккупационной армией РФ.

18-летний житель Славянска предстанет перед судом за то, что докладывал ФСБ РФ данные о местонахождении украинских военных.

Как сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении юноши по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в апреле, будучи несовершеннолетним, он добровольно сотрудничал с оккупационной армией РФ. Через мессенджер юноша передавал представителю центрального аппарата ФСБ РФ скриншоты "Google Maps" с собственноручно отмеченными геолокациями блокпостов, мест дислокации личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины в районах городов Славянск и Лиман Донецкой области.

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Полученную информацию враг использовал во время военной агрессии против Украины.

Злоумышленник сейчас под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 31-летняя жительница Днепропетровской области выведывала у своего мужа-военного данные о расположении в частности, его позиций ВСУ на передовой.

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