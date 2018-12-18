Порошенко: никто не будет давить на тех, кто захочет остаться в церкви, сохраняющей единство с РПЦ

Президент призвал православных к единению и отметил, что речь идет не о выборе между патриархатом, а о выборе между Украиной и Россией, и этот выбор должен быть сознательный.

Президент Петр Порошенко заявил, что никто не будет оказывать давление на тех верующих, которые захотят остаться в церкви, сохраняющей единство с Русской православной церковью.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время с общения с верующими церкви Воздвижения Честного Креста на Тернопольщине.

«Мы идем ко всем украинцам с любовью, с открытым сердцем, потому что наша цель - это единство и объединение. Мы не имеем никакого сомнения, что каждый украинец придет. Потому что это очень простой выбор, потому что это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией», - заявил он.

«Никто ни на кого не будет давить, если кто-то хочет оставаться в церкви, которая сохраняет единство с РПЦ - это их выбор, но этот выбор должен быть сознательным», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.