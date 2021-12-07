В результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали.

В маршрутке, попавшей в ДТП под Черниговом, ехали несколько семей.

Об этом УНИАН стало известно из собственных источников.

"По состоянию на 21:00 не установлена личность одного погибшего человека. Личности всех других погибших и пострадавших идентифицированы", - проинформировал источник.

По информации местных жителей, в результате аварии погибли учительница из Борзны и ее 19-летняя дочь. Не выжили молодые парень и девушка, недавно вернувшиеся из Польши и намеревавшиеся жениться. Есть информация, что они ехали знакомиться с родителями.

Читайте такжеМашина с иностранцами влетела в кассу "Межигорья" - люди едва успели отскочить (видео)Также погиб мужчина из села Прачи Борзнянской громады, его жена госпитализирована.

Еще одна пара из села Высокое находится в больнице.

Уроженка Борзны Юлия Аношина рассказала, что первая маршрутка в Чернигов выезжает ежедневно в 5:30.

"Этим рейсом обычно пользуются те, кто спешит утром на работу в областной центр, или те, кому необходимо в больницу, поскольку последняя остановка в Чернигове - это областная больница", - отметила она.

Водителя, 47-летнего Александра Мартыненко, тоже погибшего, те, кто его знал, характеризуют положительно - профессиональный, опытный.

Представители предприятия-перевозчика, на которого он работал, уверены, что вины водителя маршрутки в ДТП нет.

Как сообщила председатель Борзнянской территориальной громады Лариса Осадчук, из громады в маршрутке погибли шесть местных жителей, поэтому на территории громады объявлен траур до 9 декабря.

Смертельное ДТП на Черниговщине

Как сообщал УНИАН, 7 декабря около 07: 55 вблизи с. Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна – Чернигов". В результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали.

Состояние пострадавших, которые госпитализированы в областную больницу и городскую больницу №2, областную детскую больницу, медики характеризуют, как тяжелое и средней тяжести.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

8 декабря в Черниговской области объявлено Днем траура.

Автор: Ирина Синельник