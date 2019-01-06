В Одессе умер 20-летний солдат-срочник, травмированный из-за разрыва котла

Полиция продолжает расследование уголовного производства, открытого по факту взрыва.

Сегодня в Одессе умер 20-летний солдат срочной службы, получивший травмы в котельной при разрыве котла в конце 2018 года.

Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, солдат умер от травм, несовместимых с жизнью.

«Медики делали все что от них зависело, насколько известно, всеми лекарствами парня обеспечили. Богдан Билоконь пришел в сознание, но, к сожалению, организм не выдержал - парень скончался», - сказал источник.

Он отметил, что в настоящее время продолжается расследование по факту взрыва котла.

Правоохранитель добавил, что, в соответствии правилами, военнослужащие имеют право обслуживать котельное оборудование, но после специальной подготовки.

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«Сейчас все обстоятельства ЧП устанавливаются», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2018 года в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины (Одесса) был доставлен 20-летний солдат срочной службы, получивший в результате разрыва котла ожоги более 50% поверхности тела, а также многочисленные ушибы. Взрыв произошел в месте дислокации 28-й отдельной механизированной бригады - в пгт. Черноморское.

В отделе коммуникаций полиции Одесской области заявили, что, по предварительным данным, причиной взрыва в котельной стала неправильная эксплуатация оборудования.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.