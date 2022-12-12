Коллаборанты работали за обещанные врагом 50 тыс. российских рублей и заставляли людей голосовать на псевдореферендуме.

В Херсонской области задержаны трое коллаборантов, которые угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, они были представителями "избирательных комиссий", созданных захватчиками во ходе временной оккупации части региона.

"Находясь на "должностях", они выполняли указания Москвы по подготовке и проведению незаконного референдума о присоединении к РФ захваченных районов юга Украины. Для этого развернули широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории Бериславского района", - проинформировали в СБУ.

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Как добавили в спецслужбе, за обеспечение "явки" на псевдореферендуме и голосование в пользу страны-агрессора российские оккупанты обещали своим приспешникам "вознаграждение" в размере 50 тыс. российских рублей каждому.

"Коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых требовали от людей поставить нужную отметку в бюллетенях. В случае отказа злоумышленники сразу обращались к вооруженным рашистам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом. Таким образом захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления на территории региона", - отметили в СБУ.

По данным следствия, коллаборантами являются трое местных жителей, один из которых недавно приехал из временно оккупированного Луганска. В начале полномасштабного вторжения они поддержали захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

В СБУ добавили, что после освобождения района злоумышленники пытались "потеряться" в разных населенных пунктах, однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.

Псевдореферендумы россиян на захваченных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к России.

30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Лидеры государств и правительств 27 стран-членов ЕС, США, Израиль заявили, что никогда не признают аннексию Россией украинских оккупированных территорий.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий. Генассамблея ООН также осудила попытку аннексии Россией территорий Украины.

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